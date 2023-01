A propos d’une augmentation des prix des doubles concentrés de tomates

Les industriels exerçant dans le secteur de la transformation des tomates auraient opéré de manière unilatérale une augmentation de l’ordre de 500 millimes sur les prix des « doubles concentrés de tomates », a rapporté jeudi 12 janvier Radio Mosaïque FM, selon des déclarations faites par Adel Antite, membre du bureau directeur de la Fédération des tomates de l’UTAP.

Cette hausse est entrée en vigueur depuis hier mercredi 11 janvier dans les grandes surfaces de distribution, a-t-il indiqué, ajoutant qu’Il s’agit d’une décision unilatérale et injustifiée prise par les industriels, sans consulter personne, ni même le ministère du Commerce qui n’a pas été mis au courant.

Or, a-t-il signalé, d’une part, les agriculteurs n’ont pas augmenté les prix de vente aux industriels, et d’autre part, les quantités transformées sont de la production de 2022 qui a été bonne et couvrait les besoins du pays.

Pour Adel Antite, les industriels auraient profité de la situation au sein du ministère du Commerce après la révocation de la ministre.