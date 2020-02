Le Secrétaire Général de l’Union du Maghreb Arabe, Taieb Baccouche, a signé le 14 février 2020, avec Abderraouf Tebourbi, fondateur du projet de Maghreb News TV, un accord initial de coopération pour soutenir le projet d’une chaîne maghrébine d’information de niveau international, basée à Tunis; Un partenariat qui vise à renforcer la coopération et les échanges entre les pays du Maghreb et développer les domaines culturel et social à travers des programmes innovants.

Les objectifs du traité d’institution de l’Union du Maghreb Arabe, vise à instaurer une coopération qui réalise le développement social et culturel et à établir des liens avec des associations et des organisations non gouvernementales pour soutenir le projet de l’Union. C’est dans ce cadre, et plus particulièrement, dans celui de l’accord de coopération culturelle conclue entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe signée le 11 novembre 1992 à Nouakchott, ratifiée par la République Tunisienne en vertu de la loi n ° 59 du 7 juin 2001 et publiée en vertu du décret n ° 2524 du 31 octobre 2001, que cet accord initial a été conclu.

Maghreb News TV est un projet qui offrira plus d’une centaine d’emplois en Tunisie et déploiera des opportunités d’emplois plus importantes aux jeunes diplômés en Tunisie et au Maghreb, dans un avenir proche. Développant une valeur ajoutée grâce à des investissements financiers et culturels importants, l’initiative est un levier de développement et un véritable hub pour la Tunisie.

Le projet qui répond aux normes internationales ambitionne, à travers sa ligne éditoriale indépendante et ses programmes, de fournir un contenu original, multiculturel et social du plus haut niveau.