Abir Moussi: les concertations sur la formation du gouvernement sont basées sur le partage du butin

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi a réitéré le refus de son parti de participer à un gouvernement de coalition avec Ennahdha, affirmant que son bloc parlementaire votera contre le gouvernement de Fakhfakh.

Présidant, dimanche, les travaux de l’académie politique du PDL, elle a déploré les concertations autour de la formation du prochain gouvernement, soulignant qu’elles sont fondées sur “l’esprit des quotas et le partage du butin et des portefeuilles ministériels”.

Par ailleurs, elle a critiqué le rendement du président de la République Kais Saied qui, a-t-elle dit, adopte des slogans “creux” et ne mène aucun programme économique ou diplomatique pour sauver le pays.

Moussi a appelé les adhérents du PDL à redoubler leurs efforts et actions de terrain pour drainer et mobiliser toutes les catégories en particulier les jeunes, indiquant que son parti continuera à oeuvrer pour faire face aux courants intégristes et fanatiques réapparus sur la scène politique après 2011.