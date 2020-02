Affaires sociales; séance de travail consacrée au suivi du projet de coopération tuniso-allemande

Le suivi d’exécution du projet de coopération Tuniso-allemande: “l’Alliance pour le développement économique, l’emploi et le dialogue social” avec ses trois composantes : l’emploi, les assurance sociales et le passage du secteur informel au secteur formel, a été au centre d’une séance de travail , aujourd’hui, au siège du ministère des affaires sociales, entre le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi et le représentant de l’agence allemande de coopération internationale à Tunis, en présence de la directrice générale de la coopération internationale et du directeur du conseil national du dialogue social.

A cette occasion, Trabelsi a souligné l’importance de réduire le secteur informel à travers les mécanismes de l’économie solidaire, rappelant dans ce contexte, le décret gouvernemental publié au JORT numéro 19 daté du 9 janvier 2020, relatif à la mise en place des mécanismes et mesures d’encouragement des personnes à revenues limitées pour l’adhésion au système fiscal et au régime de la sécurité sociale.

De son coté, le représentant de l’Agence Tunisienne de coopération internationale à Tunis a mis l’accent sur l’enracinement des liens de coopération entre les deux pays dans le domaine social et la nécessité de les promouvoir à travers la diversification des programmes et des activités, soulignant la volonté de son pays de consolider la transition démocratique en Tunisie.