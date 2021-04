Afghanistan : Le retrait des troupes américaines achevé d’ici le 11 septembre 2021, annonce Biden

Joe Biden a annoncé mardi que le retrait des troupes américaines d’Afghanistan serait achevé d’ici le 11 septembre 2021, vingt ans après les attentats à l’origine de la plus longue guerre de l’histoire américaine.

Décidé par Donald Trump, ce retrait devait être terminé d’ici le 1er mai, selon un accord négocié avec les talibans. « Nous allons entamer un retrait ordonné des forces restantes avant le 1er mai et prévoyons d’avoir sorti toutes les troupes américaines du pays avant le 20e anniversaire du 11-Septembre », a précisé devant des journalistes un haut-responsable américain, assurant que ce départ serait « coordonné » et simultané avec celui des autres forces de l’Otan. « Nous avons dit aux talibans, sans la moindre ambiguïté, que nous répondrons avec force à toute attaque contre les soldats américains pendant que nous procédons à un retrait ordonné et sûr », a-t-il ajouté.