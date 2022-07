Afrique du Sud : Les coupures de courant plongent la population dans l’obscurité

Les Sud-Africains se débattent dans l’obscurité pour faire face à l’augmentation des coupures de courant qui ont touché les ménages et les entreprises dans tout le pays.

Les coupures de courant sont connues depuis des années, mais cette semaine, Eskom, la compagnie d’électricité publique du pays, les a prolongées de telle sorte que certains résidents et entreprises ont été privés d’électricité pendant plus de neuf heures par jour.

Une grève des travailleurs d’Eskom est venue s’ajouter aux malheurs de la compagnie, notamment les pannes de ses centrales au charbon vieillissantes, une capacité de production insuffisante et la corruption, selon les experts.

Les coupures de courant prolongées frappent les Sud-Africains pendant les mois d’hiver de l’hémisphère sud, alors que de nombreux ménages dépendent de l’électricité pour se chauffer, s’éclairer et cuisiner.

Les petites et grandes entreprises ont dû fermer leurs portes pendant de longues périodes ou dépenser des sommes importantes pour acheter du diesel afin de faire fonctionner les générateurs. La colère et la frustration sont largement répandues parmi les propriétaires d’entreprises et les clients face aux coupures de courant, qu’Eskom appelle délestage.

Les pannes d’électricité sont là pour rester, selon les experts, qui préviennent qu’il faudra des années pour augmenter considérablement la capacité de l’Afrique du Sud à produire de l’électricité. L’Afrique du Sud exploite des mines de charbon et s’appuie largement sur des centrales au charbon, ce qui entraîne une pollution atmosphérique notable.

Le pays cherche à augmenter la production d’électricité à partir de l’énergie solaire et d’autres sources renouvelables.