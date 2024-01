AG de la BAD à Nairobi, en mai

La Banque africaine de développement (BAD) tiendra cette année sa 59e assemblée annuelle à Nairobi, du 27 au 31 mai, a annoncé le bailleur de fonds basé à Abidjan.

Parmi les sujets abordés figurent le manque de financement climatique pour les priorités africaines et le coût élevé du capital pour investir dans des infrastructures durables pour une croissance verte et une transition énergétique juste.

Le thème choisi pour cette année est : « La transformation de l’Afrique, le Groupe de la Banque africaine de développement et les réformes de l’architecture financière mondiale ».

Les assemblées annuelles sont l’occasion de réfléchir à l’engagement de la banque à accomplir sa mission de développement du continent africain et d’amélioration des conditions de vie de ses populations.

Les rencontres comprendront des réunions statutaires de ses gouverneurs (ministres des finances ou gouverneurs de banques centrales représentant les 81 pays membres) et des événements de connaissance. Les participants comprendront des représentants d’agences de développement bilatérales et multilatérales, des universitaires de renom et des organisations non gouvernementales, la société civile et le secteur privé.

