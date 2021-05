Ahmed Mestiri, figure de proue du mouvement national est décédé ce dimanche matin à l’âge de 96 ans.

Dans un communiqué publié ce dimanche sur le site de la présidence du gouvernement, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a fait part du décès d’un « militant de la première heure contre le colonialisme et l’un des bâtisseurs de l’Etat tunisien moderne après l’indépendance ».

Mechichi a présenté à cette occasion ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses proches, priant Dieu de lui accorder son immense miséricorde et d’accorder à sa famille patience et réconfort.

Né le 2 juillet 1925 à La Marsa, le défunt a occupé plusieurs portefeuilles ministériels importants sous Bourguiba dont ceux de la Défense, l’Intérieur, la Justice et les finances. Il créa ensuite le mouvement des démocrates socialites.