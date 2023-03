Aide de 5,5 millions dollars des N.U au Malawi pour faire face aux inondations

Les Nations Unies ont débloqué 5,5 millions de dollars du Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF) afin de venir en aide aux personnes touchées par le cyclone tropical Freddy au Malawi, alors que le bilan des inondations et des coulées de boue dans la région sud de ce pays d’Afrique australe ne cesse de s’alourdir.



Près de 363 mille personnes sont déplacées et hébergées dans plus de 500 camps dans les zones du Malawi touchées par les inondations. Et le nombre de morts s’élève à 447, avec au moins 282 personnes toujours portées disparues, selon un bilan effectué par les autorités le 18 mars. Quelque 75 mille hectares de terres cultivées ont été inondés, alors que les agriculteurs étaient sur le point de récolter la seule production de l’année.



Selon l’ONU, ces chiffres devraient augmenter dans les jours à venir au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, en particulier dans les zones où des personnes restent piégées par les eaux de crue et où l’on ne dispose pas encore d’informations complètes.



Le Malawi est toujours confronté à l’épidémie de choléra la plus meurtrière de son histoire récente, et le risque de propagation de la maladie dans les zones touchées par les inondations est élevé.



Le gouvernement du Malawi dirige la réponse, avec le soutien des partenaires humanitaires. Plus de 1500 personnes ont été secourues dans des endroits isolés et, alors que les eaux de crue commencent à baisser, l’aide est envoyée dans les districts les plus touchés.



