Al Baraka Bank Tunisia augmente son revenu net de 256%

Al Baraka Bank Tunisia, filiale du groupe bancaire Al Baraka B.S.C. (ABG), a récemment annoncé ses résultats financiers pour l’année 2019. Les résultats ont révélé que « la banque est allée de l’avant dans ses excellents résultats financiers et la croissance de son activité, avec un revenu net qui a augmenté de 256% et le total des actifs de 20% par rapport à la fin de 2018 ».

Les états financiers de la Banque pour l’année 2019 montrent que le revenu total s’est élevé à 133 millions de dinars tunisiens (48 millions de dollars US), soit une augmentation de 29% par rapport à la même période de l’année dernière, en raison de l’amélioration des revenus provenant des principales sources de revenus. Après déduction de toutes les dépenses d’exploitation, le revenu net d’exploitation a augmenté de 54 %, atteignant 30 millions de dinars tunisiens (11 millions de dollars US). Après déduction des provisions et des impôts, le revenu net s’est élevé à 15 millions de dinars tunisiens (5,4 millions de dollars US) en 2019, soit une augmentation de 256 % par rapport à la même période l’année dernière.

Au niveau du bilan, le total des actifs de la banque Al Baraka Tunis s’est élevé à 2,4 milliards de dinars tunisiens (850 millions de dollars US à la fin décembre 2019, soit une augmentation de 20 % par rapport à la fin 2018. Le portefeuille de financement et d’investissement a augmenté de 14% pour atteindre 2,1 milliards de dinars tunisiens (747 millions de dollars US) à la fin décembre 2019. L’augmentation des actifs a été financée par une augmentation de 25% des dépôts de la clientèle pour atteindre 2,1 milliards de dinars tunisiens (752 millions de dollars US), finançant 95% du total des actifs, ce qui reflète la bonne base de clientèle de la Banque. La Banque a également augmenté ses fonds propres de 9% pour atteindre 174 millions de dinars tunisiens (62 millions de dollars US) à la fin décembre 2019.