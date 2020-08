Al Kimia, l’entreprise qui souffre et perd des clients

La production du premier semestre 2020 de la société Al kimia, a atteint 34 790 tonnes de Tripolyphosphate de sodium (STPP ; Na5P3O10), accusant une augmentation de 26,48% par rapport à celle du premier semestre 2019. Ce niveau de production reste cependant en deçà de la Capacité nominale de production de l’Usine en raison de la perte d’importants clients après les diverses déclarations de force majeure due aux arrêts forcés des Unités de production par manque d’acide phosphorique. Les ventes de STPP ont enregistré une augmentation de plus de 21% par rapport au premier semestre 2019 passant de 22 163 tonnes au 30.06.2019 à 30 408 tonnes au 30.06.2020. Ceci étant, le chiffre d’affaires n’a enregistré qu’une augmentation de 14% en raison de la baisse concomitante des prix de vente du STPP sur le Marché international et du cours du Dollar versus Dinar.

Par ailleurs, le COVID-19 a eu un impact négatif sur l’activité de la Société, par baisse de la demande globale du STPP et ralentissement des ventes par rapport aux prévisions. Mais c’est le retard de la mise en route de l’Usine de MAP cristallisé qui a été l’impact le plus important enregistré par la Société. En effet, ce projet, avec un démarrage prévu au mois de Mars 2020, accuse d’ores et déjà quatre mois de retard du fait du confinement sanitaire instauré en Espagne, pays du fournisseur espagnol des équipements principaux de l’Usine. Ledit Fournisseur HPD n’a pas été autorisé à envoyer ses équipes pour superviser le démarrage et réaliser les tests de performance de l’Usine. Compte tenu des derniers développements de la pandémie, le planning actualisé prévoit ces opérations en deuxième quinzaine du mois d’Août 2020.