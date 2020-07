Alecso: Session de formation internationale en gouvernance locale, leadership

Les travaux d’une session internationale de formation dans la gouvernance locale et le leadership et le développement durable ont démarré, lundi, au siège de l’Organisation arabe pour l’Education, la culture et les Sciences (Alecso) à Tunis.

Cette session de formation se poursuivra jusqu’au 25 juillet courant. Elle est organisée au profit des conseillers municipaux, des directeurs de municipalités, des membres des conseils régionaux et ceux des organisations et des associations et des cadres dans divers secteurs.

Elle est organisée par l’Organisation internatilonale de la gouvernance locale, en partenairat avec l’Alecso et le Haut comité des droits de l’Homme (HCDH), sous la soupervision du ministère de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.