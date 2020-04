Alerte météo : Temps parfois nuageux avec pluies isolées

Le temps sera, en ce jeudi 16 avril 2020, partiellement voilé à parfois nuageux avec orages et pluies isolés sur le sud et localement le centre puis intéresseront progressivement les régions ouest du nord l’après-midi.

Le vent soufflera de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 à l’intérieur du pays et dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

La mer sera agitée sur le nord, houleuse sur les autres côtes.

Les températures seront relativement stationnaires et les maximales seront comprises entre 19 et 24°C sur les régions côtières et les hauteurs, entre 25 et 31°C sur le reste du pays.