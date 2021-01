Algérie : Acquittement de Saïd Bouteflika, Mediène, Tartag et Hanoune

La Cour d’appel militaire de Blida a acquitté samedi les accusés Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Athmane Tartag et Louisa Hanoune lors de la réouverture de leur procès en appel relatif à l »atteinte à l’autorité de l’Armée » et au « complot contre l’autorité de l’Etat », a indiqué à l’APS l’avocat de la défense, Me Khaled Berghel.

Après la lecture de l’affaire sur l’assistance par le président de Cour d’appel militaire de Blida, les accusés Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Athmane Tartag et Louisa Hanoune ont été tous entendu et plaidé non coupable », a précisé l’avocat de Said Bouteflika.

« Le Procureur général militaire a, quant à lui, demandé l’application juste de la Loi », a-t-il relevé.

« Après délibération, la Cour d’appel militaire de Blida a rendu la décision d’annuler le jugement en première instance et d’acquitter tous les accusés », a précisé Me. Berghel.

La Cour d’appel militaire de Blida a décidé pour ce procès, contrairement aux précédents, de n’autoriser qu’un seul avocat par accusé.