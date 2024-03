Algérie : Election présidentielle « anticipée », le 7 septembre 2024

L’Algérie se choisira un nouveau chef de l’Etat en septembre prochain, soit trois mois avant la date initialement prévue. « Il a été décidé d’organiser une élection présidentielle anticipée le 7 septembre 2024 », a déclaré la présidence de la République.

Cette annonce a été faite à l’issue d’une réunion présidée par Abdelmadjid Tebboune, en présence notamment du son Premier ministre, des présidents des deux chambres du Parlement, du chef d’état-major de l’armée et du président de la Cour constitutionnelle. « Le corps électoral sera convoqué le 8 juin 2024 », précise un communiqué publié dans ce sens.

Le président Abdelmadjid Tebboune a été élu pour un premier mandat le 12 décembre 2019, après le report des présidentielles d’avril de la même année, à cause du Hirak populaire qui a forcé Abdelaziz Bouteflika à renoncer à un cinquième mandat consécutif. Le président Tebboune n’a pas encore dit s’il se portait candidat pour un second mandat, rappellent des médias algériens.

