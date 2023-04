Algérie : L’allocation touristique serait revue à la hausse !

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), consacrée à l’examen du projet de loi monétaire et bancaire, le ministre des Finances, Laaziz Faid, a évoqué l’augmentation de l’allocation touristique.

Il a fait savoir qu’une étude «est en cours de réalisation par la Banque d’Algérie à cet égard», sans donner plus de détails sur le taux d’augmentation, ni fixé une date précise pour cette revalorisation.

Le montant annuel de l’allocation touristique en Algérie, instituée le 15 septembre 1997 par une instruction de la Banque d’Algérie, est fixé à 15 000 DA, soit environ 100 euros, rappelle El-Watan-dz.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait promis d’augmenter la valeur de cette allocation à 1 500 euros «pour préserver la dignité des Algériens». Accordé une fois par an, ce montant est fixé par la Banque centrale.

Le montant de l’allocation allouée pour les touristes voulant passer leurs vacances à l’étranger reste insignifiant et a été maintes fois décrié.

Elle n’a aucune relation avec la réalité des coûts. Ainsi, pour couvrir leurs frais à l’étranger et préparer un séjour, les voyageurs algériens n’ont d’autre choix que de recourir au marché parallèle pour acquérir des devises malgré le taux élevés des principales devises, notamment l’euro échangé à 200 DA et plus.

Les autorités ont exclu jusque-là toute augmentation en l’état actuel des réserves de change. Les députés considèrent qu’il est grand temps de revoir ce montant au regard des nouvelles données relatives à l’environnement économique en Algérie et surtout à l’inflation au niveau mondial, souligne la même source.