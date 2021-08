Algérie : Le combat contre les incendies continue, une vingtaine de suspects arrêtés

Les pompiers et volontaires continuent de lutter sans relâche contre les flammes qui ravagent le nord de l’Algérie, vendredi 13 août, au deuxième jour de deuil national. Les feux ont déjà causé la mort de 71 personnes – 43 civils et 28 militaires –, selon un dernier bilan. La veille, la protection civile faisait encore état de « 92 incendies dans 16 wilayas [préfectures] dont 37 à Tizi Ouzou et 15 à El Tarf », près de la frontière tunisienne.

Les secours sont soutenus par deux bombardiers d’eau envoyés par la France qui sont arrivés jeudi. Deux autres Canadair doivent arriver d’Espagne et de Suisse.

le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que la majorité des incendies était « d’origine criminelle », lors d’une brève intervention à la télévision d’Etat. Il a également annoncé l’arrestation de 22 suspects accusés d’être des « pyromanes », dont 11 à Tizi Ouzou, grande ville de Kabylie.