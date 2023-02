Algérie : Le gisement de zinc et plomb d’Amizour opérationnel en  2026

Le projet d’exploitation du gisement de zinc et plomb dans les circonscriptions d’Amizour et Tala-Hamza, à Bejaia, entrera en production en 2026.

La Directrice générale de la joint-venture algéro-auustralienne, Western Mediterranean Zinc (WMZ) détenteur du permis d’exploration a précisé que la date prévue de l’exploitation du gisement d’Amizour coïncidera avec la réception de deux projets parallèles actuellement en réalisation, celui de la pénétrante Port de Bejaia-Ahnif, et le dédoublement et l’électrification de la voie ferrée Bejaia-Béni-Mansour, dont la mise en service « va arriver à point nommé pour le transport et le dégagement du minerais vers le port de Bejaia », a-t-elle expliqué.

Citée par Algérie Eco, elle a souligné que ce transport va s’effectuer au moyen de « wagonnets adaptés et spécialement conçus pour éviter l’encombrement des deux voies mais aussi pour prévenir toute forme de pollution ».

Un des ingénieurs de la WMZ a expliqué que la méthode utilisée est basée sur une « technique conventionnelle non polluante et sans risque sur la stabilité du terrain », a-t-il assuré, réitérant l’idée selon laquelle, le projet va être « un modèle minier » dans le genre.

Ce projet structurant revêt un caractère stratégique pour le pays, de par son potentiel minier exploitable estimé à 34 millions de tonnes pour une production annuelle de 170.000 tonnes de concentré de zinc, selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Energie et des Mines en mars 2022.