Algérie : Le groupe Manal présente sa stratégie minière

Le Président-directeur général du groupe Manadjim El Djazaïr (Manal), Mohamed Sakhr Harami, a présenté, mardi à Alger, la stratégie de développement de ce groupe public devant les membres de la Commission des affaires économiques, de l’industrie, du commerce et de la planification à l’Assemblée populaire nationale (APN).

Elle tend à renouveler les réserves minières via une opération d’exploration dans les périmètres des sites exploités actuellement, et ce, en vue de garantir la pérennité des entreprises et préserver les emplois.

Cette stratégie permettra de valoriser les ressources minières afin d’obtenir des matières premières utilisées dans les industries de transformation pour couvrir les besoins du marché local et exporter l’excédent de production vers les marchés internationaux, ce qui contribuera à la réduction de la facture d’importation et la réalisation de recettes en devises.