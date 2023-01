Algérie : Le premier Salon  des boissons est né

Indépendamment des expositions et foires internationales de grande envergure que la Société algérienne des foires et exportation (Safex) organise, celui des boissons (Bevalg) se fait désormais une place de choix.

Il est annoncé du 17 au 19 février prochain. En effet, la société Tadmsa Expo pour les Salons économiques a annoncé le lancement de la première édition du Salon algérien des boissons (Bevalg) au Palais des expositions (Safex) d’Alger, à la mi-février prochain.

Cette nouvelle manifestation économique sera, pour sa première édition, l’occasion pour les professionnels de cette filière de présenter et promouvoir leurs derniers produits, en plus d’organiser des réunions et des partenariats, ainsi que l’échange d’expériences.