Algérie : Les banques appelées à financer les nouveaux projets créateurs de valeur

Le gouverneur de la Banque d’Algérie a exhorté, les banques de la place à fournir plus d’effort pour financer de nouveaux projets créateurs de valeur et de trouver les meilleurs mécanismes pour développer l’inclusion financière dans toutes ses dimensions.

Il a également appuyé l' »importance de la mise à disposition des moyens de paiements digitaux, sans pour autant négliger l’ensemble des moyens scripturaux adaptés aux besoins de la clientèle », rappelant que « l’Algérie disposait d’atouts indéniables pour assurer un essor économique à la hauteur des objectifs tracés ».

Le gouverneur de la Banque d’Algérie a souligné, dans le même sillage, que « s’agissant des opérations de commerce extérieur, les banques sont plus que jamais interpellées à l’effet de promouvoir les exportations hors hydrocarbures en assurant, par un personnel formé, la vulgarisation et la diffusion de la réglementation de change auprès de leurs clientèles.

« Le système bancaire, qui a montré une grande résilience face à la crise économique mondiale et à l’impact de la crise sanitaire en 2020 et 2021, a vu sa solvabilité et sa liquidité se renforcer en 2022 », selon la même source.

« Bien que les indicateurs macro financiers soient favorables, la croissance des crédits pour le financement de l’économie n’a pas été en phase au vu du potentiel et des besoins de l’économie », a insisté le gouverneur.