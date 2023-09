Algérie : Les échanges commerciaux avec la Turquie atteindront 10 milliards de dollars

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a déclaré que les relations avec la Turquie se développaient tant sur le plan politique qu’économique, ajoutant que les deux pays envisageaient d’augmenter leurs échanges commerciaux à 10 milliards de dollars.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue turc, Hakan Fidan, Attaf a déclaré que les relations bilatérales se sont considérablement améliorées au cours des trois dernières années et continuent de s’étendre pour inclure tous les domaines de partenariat et de coopération qui profitent aux deux pays et aux deux peuples frères.

Il a décrit l’augmentation des échanges commerciaux bilatéraux comme une « incarnation » des objectifs fixés par les présidents des deux pays, Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan.

« L’Algérie est devenue le deuxième partenaire commercial de la Turquie avec des échanges bilatéraux dépassant les 5 milliards de dollars, ainsi que la première destination des investissements directs turcs d’une valeur actuelle de plus de 6 milliards de dollars », a déclaré le ministre algérien, ajoutant que cela place la Turquie comme le premier investisseur étranger en Algérie en dehors du secteur des hydrocarbures.

Attaf a expliqué que le président turc se rendra prochainement en Algérie, où il rencontrera le président algérien pour la deuxième session du conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays.

- Publicité-