Algérie : Les réserves de change ont atteint les 60 milliards de dollars

Les réserves de change ont atteint les 60 milliards de dollars cette année. On vous en dit un peu plus dans cette nouvelle édition du jeudi 29 décembre 2022.

En effet, les derniers calculs ont démontré que les réserves de change, enregistrées cette année, ont considérablement augmenté en Algérie. Et ce, comparées à celles enregistrées l’année dernière. Dans le détail, il est question d’une augmentation de 5,4 milliards de dollars. En fait, les réserves de change en Algérie ont atteint 60 milliards de dollars fin 2022. Contre 54,6 milliards de dollars enregistrés en 2021.

Ce qui équivaut à près d’un an et demi d’importations de biens et de services. C’est là ce qu’a affirmé le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine Taleb. Et ce, à l’occasion de l’ouverture des travaux de la conférence sur les défis futurs des banques centrales. Un événement qui a été organisé, récemment, à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création de la BA.

C’est ce que rapporte l’APS . On précisera, entre autres, que les réserves de change ont atteint leur pic en 2013 et en 2014. Cependant, elles ont fortement diminué en raison de l’effondrement des prix du pétrole. En plus de l’incapacité à endiguer la hausse importante de la facture des importations.