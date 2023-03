Algérie : L’inflation monte à 9,3% en janvier

L’inflation en Algérie s’est élevée en janvier 2023 à 9,3%, indique l’Office national des statistiques (ONS) dans son dernier bulletin publié sur son site, cité par Algérie Eco.

« Au mois de janvier 2023 et par rapport au même mois de l’année 2022, l’évolution des prix à la consommation est de +9,3%. Le rythme d’inflation annuel (février 2022 à janvier 2023 / février 2021 à janvier 2022) est de +9,3% », précise l’ONS.

Pour l’évolution des prix les produits alimentaires, l’ONS indique : « Avec une hausse mesurée de 0,2% inscrite au mois de décembre 2022, les prix des biens alimentaires suivent la même tendance à la hausse en affichant un taux plus élevé en janvier 2023, soit +1,9%. »

« Ce résultat (+1,9%), s’explique essentiellement par l’augmentation des prix des produits agricoles frais qui atteignent une variation de +3,3% », explique la même source, qui note qu’ »en dehors des légumes et de la pomme de terre qui enregistrent des baisses respectives de 1,7% et 6,7%, le reste des produits se définit par des hausses, dont notamment, la viande de poulet (+9,4%), les fruits (+12,5%) et les œufs (+6,1%) » et « les prix des produits alimentaires industriels accusent un taux de +0,4% ».

« En janvier 2023 et par rapport au même mois de l’année précédente, l’évolution des prix des produits manufacturés est de +6,5% et celle des services de +3,8% », conclut l’ONS.