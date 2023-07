Algérie: Sonatrach parle du gaz de schiste, de l’investissement et du gaz comme carburant de l’avenir

La compagnie pétrolière nationale algérienne, Sonatrach, sillonne r le continent africain, non seulement pour promouvoir les investissements dans le pétrole et le gaz algériens, mais aussi pour développer son propre portefeuille d’actifs sur les marchés émergents d’Afrique. Lors d’une visite de travail en Algérie de la Chambre africaine de l’énergie (AEC) , la voix du secteur africain de l’énergie et l’organisateur de la conférence African Energy Week (AEW), prévue du 16 au 20 octobre au Cap, les discussions ont porté sur la manière dont la Sonatrach prévoit de tirer parti de sa position en tant qu’acteur majeur du pétrole et du gaz en Afrique pour faciliter l’apport de nouveaux capitaux et la collaboration dans l’ensemble de l’industrie gazière africaine.

« Sonatrach continue d’avancer à grands pas pour que la pauvreté énergétique devienne de l’histoire ancienne d’ici 2030. La société a fait de l’investissement en Afrique une priorité absolue et, à ce titre, elle s’efforce d’établir des partenariats avec des entreprises étrangères et d’autres compagnies nationales de gaz, en apportant aux pays le soutien dont ils ont besoin pour lancer des projets pétroliers et gaziers de grande envergure », a déclaré le président de Sonatrach. Les possibilités qu’offre l’Algérie en matière de gaz de schiste ne peuvent être surestimées, et cette industrie est appelée à jouer un rôle beaucoup plus important dans l’avenir énergétique de l’Afrique. Nous attendons avec impatience les discussions et les informations qui seront fournies par la délégation algérienne lors de l’AEW 2023. Le pétrole et le gaz algériens ne sont pas seulement rentables pour les investisseurs mondiaux, mais servent de modèle pour la façon dont d’autres pays africains peuvent monétiser leurs ressources et stimuler la croissance économique à long terme », a déclaré le président exécutif de l’AEC.