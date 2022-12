Algérie : Tebboune bientôt en visite en Russie

Alger et Moscou préparent le terrain pour signer un accord de partenariat stratégique sur les affaires économiques et militaires lors de la prochaine visite du président Abdelmadjid Tebboune en Russie vers la fin de ce mois de décembre 2022.

En mai 2020, le président russe Vladimir Poutine a invité son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, à se rendre à Moscou, mais la pandémie de Covid-19 l’a empêché de faire le voyage. La Russie a renouvelé l’invitation en juillet 2022, lors d’un appel téléphonique entre les deux présidents.

Cependant, Alger n’a pas encore confirmé si la visite de Tebboune aura lieu prochainement. Les autorités souhaitent d’abord achever les arrangements relatifs aux accords de partenariat russo-algériens avant d’annoncer la date exacte du voyage.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a déclaré en marge du Forum de Paris sur la paix : « Nous espérons que la visite aura lieu avant la fin de l’année. Et à l’heure actuelle, nous sommes activement et positivement engagés dans sa préparation ».

« Nous avons un programme de coopération à grande échelle et à long terme. L’Algérie et la Russie sont des partenaires importants l’un pour l’autre, et nous menons un dialogue politique de haut niveau. Nous espérons que la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Russie marquera le début d’une nouvelle étape dans nos relations », a ajouté Ramtane Lamamra.