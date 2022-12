Algérie :titularisation de 60 mille enseignants contractuels

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche 11 décembre, la titularisation immédiate de l’ensemble des enseignants contractuels du secteur de l’Education, dont le nombre est de 59.mille 987 enseignants, l’opération devant s’achever, au plus tard, fin février 2023, rapporte le site DIA (Dernières informations algériennes) , citant un communiqué de la Présidence de la République algérienne.

Il a également ordonné de « finaliser le Statut de l’enseignant avant le 31 décembre 2022, d’encourager les enseignants à accomplir leur devoir professionnel et à perfectionner le niveau de formation, tout en promouvant leur situation socioprofessionnelle, loin de toute exploitation, et ce, pour préserver le caractère sacré de ce métier noble ».

Dans le même contexte, le Président Tebboune a ordonné de « veiller à l’évaluation continue des missions accomplies par l’enseignant en tant qu’éducateur et non en tant que fonctionnaire administratif, car étant porteur d’un message et chargé de la formation des générations ».