Algérie : Un taux de croissance de 5% prévu en 2023

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune a annoncé, jeudi, que les réserves de change dépassent les 60 Mds USD tandis que la croissance économique a enregistré un taux de 4,1% en 2022 et devrait atteindre 5% en 2023. Il a évoqué, parmi les résultats positifs sur le plan économique, l’augmentation des exportations hors hydrocarbures. « Nous avons pu, pour la première fois, augmenter les exportations de 1,7 milliard de dollars en 2019 à 5 milliards de dollars en 2021 puis à 7 milliards de dollars en 2022, soit une hausse annuelle de 30% », a-t-il précisé.

Entre 600 et 700 micro, petites, moyennes et grandes unités économiques ont été créées en peu de temps, contribuant au développement local », a-t-il ajouté, appelant les walis à « se libérer de l’hésitation » et à « faire preuve d’esprit d’initiative et d’audace », d’autant que cette étape est « celle des défis stratégiques de la sécurité énergétique, alimentaire et hydrique ».

Ila , en outre, annoncé que l’année en cours verra le lancement de la première usine algérienne de production de sucre, et la première production nationale de l’huile de table (100% algérienne) « sous la protection de l’Etat et de la loi ».