Allemagne: De forte inondations engendrant une mortalité et l’évacuation de plusieurs

De fortes pluies ont provoqué de graves inondations dans certaines parties de l’ouest de l’Allemagne, ce qui a entraîné la perturbation des trains, des transports routiers et fluviaux dans la ville la plus peuplée de Hagen.

Un pompier s’est noyé et l’armée allemande a déployé des soldats pour aider les habitants bloqués mercredi.

L’Agence météorologique allemande a émis un avertissement de mauvais temps dans certaines parties de trois États de l’ouest, et la ville de Hagen, qui abrite 180 000 personnes, a déclaré l’état d’urgence après la crue de la rivière Volm.

L’équipe de réponse à la crise de la ville a averti que dans les heures à venir, le niveau d’eau atteindra des niveaux qui ne se répètent qu’une fois tous les vingt-cinq ans, et a conseillé à ceux qui vivent près des rivières de la ville de se déplacer immédiatement vers les terres plus élevées, selon la station publique WD