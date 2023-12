AMEN BANK a été Elu service client de l’année 2024

Pour la 3ème année consécutive, AMEN BANK a obtenu le label « Elu Service Client de l’Année 2024 », un concours renommé pour son sérieux et son label international, organisé par les partenaires d’ESCDA, à savoir Qualimétrie et IPSOS, dans la catégorie « Banque ». De plus, pour sa 2ème participation, AMEN First Bank, la première banque 100% en ligne en Tunisie, depuis 2015, a également été désignée lauréate dans la catégorie « Banque Digitale ». Cette double victoire atteste du succès de la stratégie d’AMEN BANK, centrée sur la qualité de son service client. Etude IPSOS- Qualimétrie – Septembre à novembre 2023 – Plus d’infos sur escda.tn

