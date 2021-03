Angola-Pétrole : Eni sollicite l’expertise de Fugro

Deuxième plus gros producteur de pétrole en Afrique derrière le Nigeria, l’Angola a été durement secoué par l’apparition du coronavirus, avec au pic de la pandémie, aucune activité d’exploration à terre et en mer. Eni fait partie des premiers producteurs à relancer les operations, rapporte Ecofin.

En Angola, le producteur italien Eni a attribué au fournisseur de services Fugro, un contrat d’études géotechniques et environnementales pour poursuivre avec le développement du champ Agogo, découvert en mars 2019 dans la concession 15/06 en eaux profondes.

Les études commenceront d’ici mai et seront effectuées grâce au Fugro Scout et au Fugro Helmert, deux navires spécialisés dans la géotechnique et la géophysique.

Le Fugro Scout, un navire de recherche polyvalent spécialement conçu pour l’échantillonnage des fonds marins et les tests in situ à des profondeurs allant jusqu’à 3000 m, entreprendra une étude environnementale en eaux profondes afin d’acquérir, d’analyser et d’interpréter les échantillons de sédiments et d’eau provenant d’Agogo.