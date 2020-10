Appel à candidature pour le programme Women Entrepreneurs

Afin de soutenir l’entreprenariat féminin en Tunisie, TunisianStartups et GIZ Tunisie ont lancé le programme Women Entrepreneurs qui vise à renforcer les femmes entrepreneurs fondatrices et co-fondatrices de startup.

Après une série de sessions live avec des organisations qui travaillent pour renforcer l’entrepreneuriat feminin en Tunisie et ailleurs, le programme lance sa deuxième phase qui consiste à sélectionner 10 femmes entrepreneurs pour: Un Bootcamp en ligne et des sessions de mentoring, un DemoDay : les startups encadrées présenteront (pitch) leurs projets devant les partenaires du programme et des investisseurs afin de prétendre à un financement et des opportunités d’accompagnement par les organisations partenaires du programme

Le programme est à la recherche de 10 femmes entrepreneurs, fondatrice ou cofondatrice de startup de toute la Tunisie qui : ont déjà lancé leur startup, sont au moins dans la phase de prototypage, les composantes « Innovation » et « Technologie » de la start-up sont clairement définies.

Le Deadline de l’appel à candidature est le Dimanche 11 Octobre à 23h59.

Les éventuelles candidates sont appelées à remplir un formulaire en ligne » Appel à candidatures-Women Entrepreneurs »

« Women Entrepreneurs » est un programme mis en œuvre en collaboration avec Le Manager, The Next Women Tunisie, She Starts Africa, Damya- Tunisian Women Business Angel Network, RedStart Tunisie, Flat6Labs et WeCode.