Arab Land Initiative dit que les terres domaniales en Tunisie sont mal évaluées

Dans un rapport sur le secteur foncier en Tunisie (Eng), fait par « Arab Land Initiative » qui est une ONG soutenue par l’agence spécialisée des Nations Unies « UNHabitat », il est dit que « il reste encore beaucoup à faire en matière de sécurisation foncière et d’égalité d’accès à la terre en Tunisie. Le système d’enregistrement des terres et des propriétés doit être modernisé, mis à jour, rapproché des droits fonciers privés enregistrés avec différents systèmes, et une couverture supplémentaire. Les droits des petits exploitants agricoles doivent être assortis de mécanismes garantissant l’utilisation productive de leurs terres. Les femmes sont toujours à la traîne en ce qui concerne la propriété foncière et le pouvoir d’acheter des terres et des propriétés. Les terres domaniales sont un patrimoine important; leur valeur et leur utilisation productive devraient être mieux évaluées et planifiées »

