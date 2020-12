l’Élysée offre 600 repas de Noël préparé par son chef pour les plus défavorisés aux associations « GÉNÉRATION ENTRAIDE » et « Familles Détresses »

A l’occasion des fêtes de Noël , la présidence française a demandé , le 24 décembre 2020, à son chef cuisiner à l’Elysée de préparer quelques 600 repas et les a offert à deux associations très actives en île de France« Génération Entraide » et « Famille Détresse » afin de distribuer ces repas aux personnes nécessiteuses, SDF …

Génération Entraide et Famille Détresse, sont deux associations qui collaborent ensemble pour porter assistance au plus nécessiteux de toutes la France Et plus localement pour GÉNÉRATION ENTRAIDE dans les villes d’Argenteuil et Bezons. GÉNÉRATION ENTRAIDE vient quotidiennement en aide aux personnes en grande précarité , en leur offrant des denrées alimentaires, des vêtements, des croquettes aux chiens des SDF et pour les chats errants.

Le président de l’association « génération entraide » , Sadi Hamichi, (connu sous le pseudonyme Sadi Amazigh) a affirmé dans une déclaration faite ,vendredi 24 décembre 2020 à Africanmanager « que la précarité continue de gagner du terrain en cette fin d’année 2020 dans toutes les communes françaises. Une situation qui oblige son association qui œuvre dans le domaine de la solidarité à redoubler d’efforts, voire à se diversifier pour parer au plus urgent. Or l’urgence aujourd’hui, c’est souvent de trouver des moyens tangibles afin de pouvoir aider une grande majorité de personnes en détresse.

C’est dans ce contexte que, Sadi Hamichi a lancé un appel d’urgence sollicitant ainsi les gens à participer en masse et de faire des dons alimentaires et même en argent , afin de soutenir les personnes les plus précaires et de pouvoir les équiper, les nourrir, les épauler au quotidien essentiellement au cours de cette période de confinement jugée très critique et difficile…

« Malgré le confinement, nous poursuivons nos missions humanitaires et nous continuons de venir en aide aux plus démunis.Nous travaillons d’arrache-pied pour assurer la distribution principalement de la nourriture aux SDF , nécessiteux et même pour les animaux errants. Nous allons dans les hôtels sociaux, nous allons également chez les personnes âgées ou handicapées pour les aider . Nous n’arrêtons pas, confie son président Sadi Hamichi. Ces derniers temps, nous distribuons en moyenne des centaines repas par jour .» a-t-il assuré.

Et d’ajouter » Nous avons encore besoin de votre aide, votre collaboration concrète . Afin d’y participer, il suffit de déposer vos dons au : 38 rue Danielle Casanove 95100 Argenteuil ou de nous contacter à travers le numéro de l’association (07 51 383 114)…Nous comptons vraiment sur votre participation et votre charité « (…).