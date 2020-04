ARP: la convention relative à la création de l’Alliance des zones arides ne fait pas l’unanimité

Lors de son examen, mardi, par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), le projet de loi portant approbation de la convention relative à la création de l’Alliance mondiale des zones arides a suscité, une divergence des points de vue.

Ainsi, le député du Parti Destourien Libre (PDL), Thameur Saad a estimé que le terme ” alliance ” renferme une connotation militaire, outre le fait que la convention renvoie implicitement à des alliances qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité alimentaire de l’Algérie et de l’Egypte.

Le député du parti Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed a, quant à lui, fait observer que le volet consacré au financement dans le secteur de l’eau manque de clarté.

Pour Hatem Mliki, député du parti kalb Tounes, cette convention demeure ” bien loin de la réalité ” car elle se focalise uniquement sur les questions agricoles, au détriment des changements climatiques et du développement durable.

Et d’ajouter que cette convention ne prévoit pas de cadre géopolitique et régional, appelant, à cet égard à réviser ce texte.

Le député du Front Populaire, Mongi Rahoui a souligné que cette convention est ” dangereuse “, d’autant que , selon lui, la loi tunisienne interdit la possession de terres agricoles par les étrangers .

Et d’ajouter que cette convention dans sa version actuelle accorde le pouvoir décisionnel au bureau exécutif de l’alliance, ce qui constitue, a-t-il dit, une menace pour la Tunisie.

En contrepartie, le député du Mouvement, Abderazek Aouidet a souligné que ce projet de loi revet une importance capitale pour la Tunisie dans la mesure où elle dispose d’une importante superficie de zones arides, ajoutant que cette convention lui permet aussi de bénéficier de financements et d’expertises dans ce domaine.

Le député du Courant Démocratique, Mohamed Ammar a indiqué que ce texte , qui est proposé à 51 pays de plusieurs continents, est en complémentarité avec d’autres lois qui sont de nature à consacrer la sécurité alimentaire en Afrique.

Moez Hadj Rhouma, député du mouvement Ennahda a estimé que cette alliance pourrait apporter des réponses à certaines questions liées notamment à l’énergie, la recherche scientifique, l’eau et la sécurité alimentaire.