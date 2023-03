Arrestation d’un membre du bureau exécutif d’Ennahdha

Une patrouille de la Garde nationale de Ben Arous a arrêté mardi le chargé des relations avec la presse, membre du bureau exécutif d’Ennahdha Abdelfattah Taghouti.

Les autorités sécuritaires mènent depuis quelques temps une campagne d’arrestations et de convocation devant la justice ciblant hommes politiques, syndicalistes, journalistes et hommes d’affaires parmi lesquels figurent des membres du mouvement Ennahdha. Les personnes interpellées sont soupçonnées d’implication dans des affaires de complot contre la sécurité de l’Etat, de corruption et envoi des jeunes vers les zones de conflit.

Dans une déclaration, le mouvement Ennahdha a dénoncé » l’arrestation injuste » de Taghouti, appelant à sa libération immédiate.

Le parti a dans la foulée, condamné la vague d’arrestations » aléatoires » qui vise à distraire l’opinion de l’échec du pouvoir en place.

