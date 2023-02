Arrivée du premier vol d’évacuation de Tunisiens rescapés du séisme en Turquie

Un premier vol transportant 11 Tunisiens en provenance du sud de la Turquie secoué par un violent séisme survenu, lundi dernier, est arrivé, ce samedi à l’aube à l’aéroport international de Tunis-Carthage.

Il s’agit du premier vol d’évacuation programmé par le consulat général de la République tunisienne à Istanbul au profit des ressortissants tunisiens établis dans ce pays.

TAP a recueilli les témoignages de rescapés du tremblement de terre qui ont raconté les horreurs qu’ils ont vécues et les scènes de désolation infinies provoquées par cette tragédie incommensurable qui a fait des milliers de victimes et de blessés.

« Les immeubles s’effondraient devant nous, après que la terre a été fracturée en deux parties dans la province de Hatay, dans le sud de la Turquie. L’odeur de la mort remplissait les lieux avec des cadavres partout », a raconté Tayeb Ben Hamed, un Tunisien qui a résidé en Turquie pendant 4 ans.

Le directeur de la diplomatie publique et de l’information au ministère des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Trabelsi, a déclaré à la presse que la Tunisie a réussi à rapatrier, lors de ce premier vol d’évacuation, 11 Tunisiens résidant dans les zones sinistrées dont deux familles, indiquant que les opérations d’évacuation se poursuivent, au profit des Tunisiens qui le souhaitent, même s’ils ne disposent pas de passeports.

Trabelsi a souligné que Tunisair a assuré ce vol dans les meilleures conditions et se chargera de l’hébergement des personnes issues de zones reculées.

Il a ajouté que le consulat général de la République tunisienne à Istanbul a envoyé, aujourd’hui, samedi, un bus à la province d’Adana pour ramener 50 Tunisiens, affirmant que chaque Tunisien qui contacte le consulat général sera pris en charge et évacué le plus tôt possible.

Il a souligné que, jusqu’à présent, aucun décès n’a été enregistré parmi les ressortissants tunisiens, faisant savoir que 500 Tunisiens, environ, résident dans les zones touchées par le séisme qui a ravagé le sud de la Turquie.