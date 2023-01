Artisanat: Inauguration d’un Hub Design à Denden

Le » Hub Design Denden » qui assurera la formation et l’accompagnement des artisans, des designers, des jeunes entrepreneurs et des étudiants a été inauguré, vendredi, au siège de Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) à Denden (banlieue ouest de Tunis) .

Financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 1,5 million de dinars, ce centre s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement des chaînes de valeurs de l’artisanat et du design en Tunisie » Creative Tunisia « , une composante du programme européen » Tounes Wijhetouna ».

En effet, » Créative Tunisia » prévoit la mise en place de quatre à six centres de soutien multi services (Hub Design) dans chacun des territoires des chaînes de valeur sélectionnées.

Erigé sur une superficie de 1000 mètres carrés sur deux étages, le centre de Denden consiste en un espace d’accueil des créateurs de la mode, du design et des artisans spécialisés dans l’habillement, la haute couture, le textile, le cuir et chaussures.

Il comprend entre autres des Fablabs, une salle de conférence, des espaces de travail et une salle d’exposition selon l’UE en Tunisie.

Dans une déclaration aux médias, le ministre du Tourisme et de l’artisanat Mohamed Moez Belhassine a rappelé que ce projet sera un incubateur d’idées, de projets et de services en faveur des artisans innovants, des designers, des porteurs d’idées de projets, des chercheurs dans le domaine de l’artisanat, des étudiants, des bailleurs de fonds et des structures concernées.

Il s’inscrit dans le cadre de stratégie de l’Etat visant à développer la rentabilité du secteur de l’artisanat, a-t-il rappelé.

Il a ajouté que le secteur de l’artisanat contribue à hauteur de 4,5% du produit intérieur brut (PIB), ajoutant que ce taux pourra atteindre 6%, au cours des prochaines années, grâce au plan national de promotion de l’artisanat. Et de préciser que les recettes des exportations du secteur de l’artisanat ont atteint, pour la première fois de son histoire, 150 millions de dinars, faisant savoir que ce chiffre devra atteindre 500 MD, d’ici l’année 2026.

Selon le ministre, le secteur est une locomotive de l’initiative privée et de l’emploi avec une variété de spécialités (76 métiers, environ 300 mille artisans dans les différentes régions de la République et 2 000 entreprises artisanales enregistrées auprès l’office national de l’artisanat tunisien(ONAT).

Le nouveau « Hub Design Denden « , qui est le fruit d’une coopération entre l’ONAT et le projet » Tunisie Créative « , assurera l’accompagnement des artisans, des créateurs, des jeunes entrepreneurs et des étudiants, selon les données présentées, à cette occasion.

Il s’agit du quatrième centre créé dans le cadre du programme » Tunisie Créative « , a fait savoir, le conseiller technique du projet » Creative Tunisia « , Talel Sahmim.

Et d’ajouter que ce réseau sera renforcé par deux autres centres à Gabès et au Kef, au cours de l’année 2023, faisant savoir que trois autres centres ont été déjà créés à Nabeul, Ennejma Ezzahra et Mahdia. L’objectif recherché est d’améliorer la compétitivité du secteur de l’artisanat dans tout le pays.