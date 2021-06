Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, Ali Kooli, a représenté la Tunisie aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement, qui se sont tenues du 23 au 25 juin, à distance, sur le thème « Renforcer la résilience des économies en Afrique après la COVID-19 ».Kooli a pris part, notamment à la conférence réservée au «Renforcement de la protection et de la santé et du système de soins dans les pays africains».A cette occasion, il a indiqué que la pandémie mondiale de coronavirus a eu des répercussions économiques et sociaux à travers le monde, et en particulier dans les pays en développement, surtout africains, ce qui impose d’accorder plus d’attention, dans l’avenir, aux systèmes de santé, que ce soit au niveau des politiques nationales ou dans le cadre des programmes de coopération internationale. Il s’agit, a-t-il expliqué, de mobiliser les investissements nécessaires pour améliorer l’infrastructure, d’adopter des programmes de formation adéquats et d’impulser les filières de la recherche et du développement dans l’industrie pharmaceutique.

Il a, dans ce cadre, souligné l’importance du rôle des bailleurs de fonds, notamment la BAD, dans le renforcement des capacités des pays africains, dans ces domaines, afin qu’ils puissent faire face à cette pandémie.Il importe de rappeler que les assemblées annuelles, qui ont enregistré la participation de ministres de finances et de la coopération internationale, des gouverneurs de pays membres, de représentants des institutions financières régionales et internationales, d’experts… ont constitué une occasion pour aborder plusieurs sujets importants relatifs aux défis économiques confrontés par les pays africains, en particulier durant cette conjoncture difficile, caractérisée par la propagation de la pandémie.

