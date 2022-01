Atelier méditerranéens à Monastir sur le danger des déchets marins

L’équipe du projet COMMON de l’Institut National de Sciences et Technologies de la Mer, avec le soutien du Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées du PNUE/PAM, a organisé un atelier à Monastir, intitulé « Les déchets marins : quel danger pour les Aires Marines et Côtières Protégées et les espèces menacées ? ».

Cette formation de deux jours vise à améliorer les connaissances sur le suivi et l’évaluation de l’impact des déchets marins sur les Aires Marines et Côtières Protégées et les espèces menacées.

Le projet COMMON est un projet européen qui vise à construire un réseau de collaboration entre l’Italie, la Tunisie et le Liban pour soutenir une gestion correcte des déchets marins. Financé dans le cadre du programme ENI CBC Med, il applique les principes de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) au défi des déchets marins, en améliorant les connaissances sur le phénomène, en renforçant les performances environnementales de 5 zones côtières pilotes en Italie, en Tunisie et au Liban, et en impliquant les parties prenantes locales dans la gestion des déchets marins.