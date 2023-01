Attenter aux biens publics, un fléau quasi incoercible

Les atteintes au domaine public sont devenues, en ces temps, de plus en plus courantes, tandis que le respect des lois en vigueur passe pour un acte civique exceptionnel, selon le président de l’Association les Bâtisseurs de la Tunisie (ABAT), Mohamed Ben Ghaffar, qui a souligné que le domaine public routier, forestier et maritime est l’objet de violations majeures malgré l’existence d’un arsenal de lois draconiennes et contraignantes.

La faute à la STEG et la SONEDE

Dans une interview accordée à « African Manager », Ben Ghaffar a indiqué que la détection et l’enregistrement des violations ne nécessitent pas d’experts ou de techniques spéciales, mais peuvent être observés à l’œil nu, soulignant que les chiffres liés aux déprédations du domaine public des routes sont « alarmants ».

Selon la Direction générale des ponts et chaussées du ministère de l’Équipement, les infractions enregistrées sont innombrables, telles que le dépôt des déchets de construction et de gravats dans les endroits publics et aux abords de la chaussée, le stationnement de véhicules dans des endroits non autorisés, la construction anarchique de bâtiments, de kiosques, l’affichage des panneaux publicitaires sans permis, ainsi que le rejet d’eaux usées sur la voie publique.

Le responsable a attribué l’aggravation du phénomène à la faiblesse des ressources matérielles et humaines du ministère de l’Equipement et son incapacité à répondre à toutes les violations, ajoutant que « le manque de sensibilisation et l’incapacité des institutions de l’Etat à appliquer la loi sont parmi les raisons qui ont ouvert grandes les portes devant tous ceux qui entreprennent de commettre des atteintes contre le domaine public », a-t-il déploré.

Ben Ghaffar a imputé aux opérateurs publics ( STEG, SONEDE, Télécommunications) la responsabilité de la détérioration de la plupart des routes, soulignant que ces établissements accomplissent leurs travaux de réparation et de maintenance , sans tenir compte du souci du ministère de l’Équipement d’être sollicité avant le lancement des travaux.

En outre, le responsable a ajouté qu’après les travaux, les ouvrages sont laissés à l’abandon, ne sont jamais entretenus, tandis que les accusations et les critiques visent constamment le ministère de l’Équipement.

Le domaine forestier et maritime de plus en plus touché

Par ailleurs, Ben Ghaffar a évoqué les violations contre le domaine maritime sur toutes les côtes, soulignant que certaines autorisation accordées à des investisseurs ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, et que le nombre de violations perpétrées contre le domaine public maritime au cours de l’année 2022 est de 115, dont 41 dans le gouvernorat de Nabeul, 23 dans le gouvernorat de Bizerte, 20 dans le gouvernorat de Sfax et 11 dans le gouvernorat de Mahdia…

Le domaine maritime en particulier est l’objet de nombreuses irrégularités, telles que le forage de puits aléatoires et chaotiques, surtout dans les régions du Centre et du Sud, où le taux de tarissement de la nappe phréatique a atteint 120%, ce qui accroît le taux de salinité, déjà élevé.

De plus, de nombreuses violations ont été enregistrées sur les berges des cours d’eau et en bordure des plages, où « le domaine public sous toutes ses formes est odieusement violé », a-t-il affirmé.

En ce qui concerne le domaine public forestier, le président de l’ABAT a indiqué que la Tunisie est en train de perdre de nombreuses terres, notant que la Direction générale des forêts soumet chaque année environ 120 cas à cet effet, dont seulement 20% sont résolus, appelant dans ce contexte à la nécessité d’accélérer l’examen des cas déposés.

La solution loge dans les campagnes de sensibilisation

Il a plaidé pour l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre l’exploitation du domaine public, soulignant la nécessité de lancer des campagnes intensives de sensibilisation sur le domaine public et la nécessité de le protéger et de le préserver contre les violations en coordination entre les autorités concernées et la société civile.

Ben Ghaffar a également recommandé un examen des mécanismes d’octroi des autorisations pour l’exploitation du domaine public, dans le cadre des dispositions de la loi. Il a souligné que la culture de préservation du domaine public devait être incluse dans le système éducatif.