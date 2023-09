Au Forum Mondial de la Mer, le ton est  à l’ébullition

La Méditerranée se réchauffe-t-elle plus vite que les autres mers ou les océans ? Le fait est que sa température a déjà augmenté de 1,5 °C depuis l’époque préindustrielle. Et si rien n’est fait, la hausse pourrait atteindre 2,2 °C d’ici 2040 et même de 3,8 °C à l’horizon 2100. La Mare Nostrum n’est pas censée être une mer tropicale. Elle est comme de l’eau bouillante. Les températures augmentent tellement que toutes les espèces se déplacent ou disparaissent en raison de la chaleur. Et c’est un constat alarmant !

C’est à partir de ce constat que, dans le cadre de la 6ème édition du Forum mondial de la Mer, une quarantaine d’experts, membres du « think tank » de prospective « Océan 2050 », se sont rencontrés, le 22 septembre 2023 à Bizerte, sous le thème « Océan et Méditerranée : à l’ère de l’ébullition ? », en présence de la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui Mahdaoui, et de l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen.

La fondatrice de La Saison Bleue et du Forum de la Mer-Bizerte, Rim Ben Zina, a déclaré que « l’un des points les plus importants du forum est de réunir des experts internationaux pour discuter des questions environnementales et formuler des recommandations qui pourront être appliquées à l’avenir ».

En effet, le choix du thème de l’océan est lié aux températures record que nous avons connues à l’été 2023, a-t-il expliqué.

« On avance certes, mais à quel prix? »

La ministre de l’Environnement s’est exprimée sur la pollution qui affecte la mer Méditerranée, déclarant qu’elle provient de la terre, comme le plastique, et la Tunisie tente de réduire cette pollution en promulguant des lois ».

« La culture environnementale fait partie de la culture générale et nous devons donc tous l’inculquer à nos enfants tout en y adhérant en même temps », a-t-elle déclaré, ajoutant que « parmi les recommandations convenues à la fin du forum figure la coopération entre les pays pour protéger la mer et l’océan ».

La ministre n’a pas manqué de rappeler que l’année 2023 a été placée sous le thème de la lutte contre la pollution par le plastique, mais la bataille est longue et il reste du chemin à faire.

Par ailleurs, la ministre a annoncé que son département prépare l’organisation du forum arabo-africain sur la réduction et la lutte contre les catastrophes via le recours à la science et à la technologie et ce, les 2 et 3 octobre prochain.

« La mer, une richesse et fondement de notre vie »

La vice-présidente du « Forum mondial de la mer », Rim Ben Zina, a déclaré, pour sa part, , sur Express Fm, que le forum vise à faire entendre la voix de la Tunisie, ajoutant que l’objectif est de permettre à la Tunisie de participer à d’autres forums internationaux.

Selon ses dires, le pays n’a pas été en mesure d’exploiter ses richesses, telles que la pêche, l’énergie et le tourisme.

La responsable a affirmé que l’homme devrait se soucier de la mer en tant que richesse et ne pas la polluer, notant que le titre « L’océan et la mer à l’ère de l’ébullition » a été lancé lors de la sixième édition de ce forum.

40 experts ont échangé leurs points de vue et leurs idées sur ce sujet, et des fonds doivent être fournis pour investir dans une économie bleue durable.

Le Forum de Bizerte est aussi le Forum méditerranéen, a-t-elle ajouté, indiquant que les ressources naturelles doivent être utilisées pour produire des énergies renouvelables.