Augmentation de plusieurs tarifs des services financiers

La poste tunisienne a annoncé, jeudi, une augmentation de plusieurs tarifs de ses services financiers, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

Il s’agit des tarifs des chèques postaux, de la monétique, des mandats et de l’épargne postale :

1- Tarifs des chèques postaux

Service Tarification (en dinars)

Frais de tenue d’un compte courant postal (CCP)

– Personne physique 32

– Personne morale 80

Bouquet CCP 48

Virements

D’un compte postal à un compte postal

– Electronique 1,200 à la charge du bénéficiaire

– Manuel 1 sur l’ordre de Virement et 1,200 à la charge du bénéficiaire

D’un compte postal à un compte bancaire

– Electronique 0,500 sur l’ordre de Virement

– Manuel 1,500 sur l’ordre de Virement

D’un compte bancaire à un compte postal 1,200

Prélèvement

– Prélèvement d’un compte bancaire 0,400 à la charge du bénéficiaire

Paiement des factures

– En liquide 0,800

– Tarif d’accusé de réception de paiement de factures 0,400

Chèques

– Chèque certifié 5

2- Tarifs de la monétique

Service Tarification (en dinars)

Abonnement de la carte e-dinar Smart 15

Renouvellement compte virtuel 10

Retrait d’argent via les cartes e-dinar des bureaux de poste pour un montant dépassant 10000 dinars 0,3% de la valeur de la somme retirée

Retrait DAB par les cartes internationales de la poste 10

3- Tarifs des mandats

Mandats normaux (en dinars) Tarification (en dinars)

100,001 – 250 3,500

250,001 – 500 5,500

500,001 – 1000 8

1000,001 – 1500 10

1500,001 – 2000 12

2000,001 – 2500 16

2500,001 – 3000 20

Mandat minute (en dinars)

250,001 – 500 7,500

500,001 – 1000 9,500

1000,001 – 1500 12

1500,001 – 2000 14

2000,001 – 2500 18

2500,001 – 3000 22

4 – Tarifs de l’épargne

Clôture d’un compte d’épargne 10

Remplacement d’un carnet d’épargne 20

Traitement des dossiers de régularisation de l’héritage (plus de 10 000 dinars) 100