Baisse de 6,5% du résultat global des banques cotées pour l’exercice 2022 par rapport aux estimations initiales

L’ensemble des résultats des banques cotées pour l’exercice 2022 devrait baisser de 101 millions dinars après impôts en passant de 1 543 à 1 442 millions de dinars, soit une baisse de 6,5% par rapport aux estimations initiales, sous l’effet de l’application de la circulaire 2023-2 de la BCT du 24 février 2023, d’après une simulation réalisée par l’intermédiaire en Bourse, AFC.

Selon cette simulation de l’impact de l’application de la circulaire sur les résultats des banques cotées, la dotation supplémentaire pour les banques cotées devrait être aux alentours de 140 millions de dinars pour l’exercice 2022, impactant ainsi, leur résultat global.

L’AFC a précisé que ladite circulaire, a révisé à la hausse le taux de risque de migration de quelques secteurs, sans impact significatif sur le montant de provisionnement.

Par contre, la BCT a également, révisé à la hausse le taux de couverture de tous les secteurs hormis les crédits logements accordés aux particuliers et les exportateurs de l’huile d’olive. Cette dernière mesure porte le taux de couverture de 30% à 35% et concerne environ 73% des engagements bancaires, selon les estimations de l’intermédiaire en bourse.

La provision collective est une mesure de couverture des risques futurs de la détérioration de la qualité des engagements des établissements de crédit dits sains c’est-à-dire de classe 0 et 1.

