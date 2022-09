Béchir Kthiri, le Pdg rustre et indélicat

Alors que les réseaux sociaux bruissent d’une crise de farine et une possible pénurie, notamment pour la farine pâtissière, nous avions essayé d’en connaitre la réalité, et s’il y a, les causes. La presse ayant été toujours accusée, à tort d’ailleurs, de ne pas chercher l’information au bon endroit, nous avions pris rdv avec le Pdg de l’office des céréales, directement à travers le ministre Mahmoud Elyes Hamza, qui nous l’a confirmé sur coup de téléphone, et après coup de téléphone au dit Pdg.

Arrivant déjà en retard et sans s’excuser, ledit Pdg Béchir Kthir reçoit les deux journalistes, homme et femme, de manière rustre et plus qu’indélicate. « Le ministre s’est trompé sur vous », nous dit-il. « Il n’y a pas de pénurie, et nous ne pouvons d’ailleurs parler du sujet, que sur demande écrite que nous enverrons au gouvernement », dit-il aux deux journalistes qui quittèrent les lieux bredouille, et désolés pour la communication gouvernementale avec un tel responsable.