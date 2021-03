Belgacem Ettayaa revient à Tunisair, à cheval entre ciel et rail

Actuel PDG de la SNCFT, Belgacem Ettayaa vient d’être promu au statut de double PDG. Un poste entre deux sièges, qui devient à ola mode dans le gouvernement Mechichi. Il vient en effet d’être désigné administrateur délégué, représentant de l’Etat à Tunisair. Issu du ministère des finances, il avait été un temps chargé du dossier du journal La presse de Tunisie. Echec, mais pas Mat. L’homme avait en effet été récupéré par le Nahdhaoui Anouar Maarouf lorsqu’il était ministre du transport avant que l’affaire de la Q5 ne l’emporte. C’est en effet Maarouf qui l’avait placé une première fois administrateur représentant de l’Etat au conseil d’administration de Tunisair. Il devait alors, changer la gouvernance de l’entreprise, et séparer le DG du conseil d’administration. Nouvel échec, et toujours pas Mat. Le dernier conseil d’administration de Tunisair ne lui accordera pas cette volonté. On le case ainsi à la SNCFT, une entreprise tout aussi en difficultés financières que Tunisair et nettement plus que La Presse de Tunisie, où il avait échoué. Eternel remplaçant, le voici de retour à Tunisair, où le vrai manche sera entre les mains du ministre Moez Chakchouk

