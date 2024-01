BH Bank : Hausse du Produit Net Bancaire à 671 MD, en 2023

Le Produit Net Bancaire de la BH Bank a atteint 671 millions de dinars (MDT), à fin décembre 2023, soit une progression de 7,7%, selon les indicateurs d’activité de la banque, publiés récemment sur le site de la Bourse de Tunis.

La BH Bank a fait état, ainsi, d’une hausse des dépôts de la clientèle de 2,4%, à 8 752 MDT, en 2023, alors que l’encours des créances sur la clientèle a régressé de 5% à 10 158 MD. En outre, les emprunts et ressources spéciales ont diminué de 5,6%, pour se situer à 1 367 MDT. Pour ce qui est des produits d’intérêts et des commissions perçues par la banque, ils ont évolué respectivement de 15,9%, à 1 042 MDT, et de 16,2%, à 145 MDT, à fin décembre 2023. S’agissant des charges générales d’exploitation, elles ont diminué de 0,3%, alors que les frais du personnel ont augmenté de 5,9%, à 177,2 MDT.