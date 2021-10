Biden revoit son plan d’investissements, l’accord du Congrès incertain

Joe Biden a annoncé jeudi, avant de s’envoler pour l’Europe, avoir trouvé le cadre d’un accord pour son « plan historique » en faveur des familles et de l’environnement, mais l’indispensable soutien de plusieurs élus démocrates du Congrès à ce texte restait encore incertain.

« Je sais que nous avons le cadre d’un plan économique historique », a déclaré le président américain après avoir rencontré au Congrès les parlementaires de son parti.

Ce cadre « créera des millions d’emplois, fera croître l’économie, investira dans notre nation et notre peuple », a-t-il ajouté lors d’une allocution depuis la Maison Blanche.

Il a ensuite quitté Washington pour l’Europe où il doit participer au G20 à Rome puis à la COP26 en Ecosse.

Le vaste plan social, baptisé « Build Back Better » (« Reconstruire en mieux ») est âprement négocié depuis plusieurs mois au sein du parti démocrate.

Son adoption est censée déclencher celle d’un autre plan de 1.200 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures (routes, ponts…) qui offrirait à Joe Biden une importante victoire politique.

Deux sénateurs centristes, Kyrsten Sinema et Joe Manchin, s’opposaient à une première version du plan social, jugeant son montant trop élevé et dénonçant son financement par des hausses d’impôts sur les sociétés ou sur les ménages les plus aisés.

Leurs votes sont indispensables car la majorité démocrate au Sénat est si ténue qu’une seule voix dissonante équivaut à un veto.