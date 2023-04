Bientôt, 7 usines de désalinisation d’eau de mer

Le PDG de la Société tunisienne d’exploitation et de distribution d’eau (SONEDE), Mosbah Helali, a révélé que 3 usines de dessalement d’eau de mer sont actuellement en cours de construction à Gabès, Sfax et Sousse, qui entreront en service fin 2024, tandis que des appels d’offres seront prochainement lancés pour la construction de 4 autres stations à Tozeur, Kébili, Sidi Bouzid et Ben Guerdane.

Dans une déclaration au quotidien Echourouk, mercredi, il a mis l’accent sur la nécessité pour la Tunisie d’intensifier le réseau des usines de dessalement d’eau de mer et d’augmenter le taux de mobilisation des eaux pluviales à travers 4 barrages en construction et deux autres barrages dont la construction commencera dans un avenir proche, indiquant que les gouvernorats du sud et du centre ont enregistré le forage de 16 000 puits anarchiques, ce qui a entraîné l’épuisement de la nappe phréatique.

Et il a évoqué la possibilité d’étendre les coupures partielles de l’eau potable pendant la pointe estivale, soulignant que les ressources en eau disponibles ne permettent plus de pomper l’eau à un rythme continu, ce qui a dicté l’instauration du système des quotas, en plus de l’interdiction de certains usages de l’eau potable.

Ila expliqué que l’eau potable ne représente que 20% de la consommation générale d’eau, alors que l’activité agricole consomme 80% des ressources en eau, soulignant la nécessité d’instaurer une culture de rationalisation de la consommation d’eau.