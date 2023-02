Bientôt des pneus sans air

Depuis de nombreuses décennies, les fabricants se livrent une guerre sans merci pour le développement de pneus de plus en plus innovants. Les recherches concernant les pneus sans air ont actuellement le vent en poupe et la multinationale française Michelin semble prendre le leadership avec ses pneus « Uptis ».

Michelin a publié un communiqué le 10 janvier 2023 afin d’évoquer Uptis, son premier pneu sans air. La multinationale vient par ailleurs de signer un partenariat avec le transporteur DHL pour équiper une cinquantaine de véhicules cette année, et ce, dans le cadre d’un programme pilote se déroulant à Singapour.

Dans les faits, les camionnettes de DHL équipées des pneus Uptis auront pour mission d’effectuer les livraisons sur le dernier kilomètre. Il s’agira pour Michelin d’utiliser les données récoltées dans le but de peaufiner le développement de ces pneus innovants.